Tanfo nell’aria, ancora tante segnalazioni: disagi continuano per molti residenti

Gela. I lavori vanno avanti nell’area del capannone “Pescagel”, a Brucazzi, distrutto dalle fiamme nelle scorse settimane. Interventi che ad oggi però non hanno risolto uno dei disagi maggiori per tanti residenti delle zone più vicine a quella industriale. Il tanfo nell’aria continua ad essere percepito, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le segnalazioni continuano e tanti non riescono a capire come mai non si riesca a risolvere la questione. La fonte delle emissioni dovrebbe essere proprio il capannone, a causa del prodotto ittico andato a male.