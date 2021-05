Tanti in difficoltà, appello di Di Dio: “C’è anche chi rinuncia a mangiare o a curarsi”

Gela. La pandemia e le misure restrittive non pesano solo su categorie molto colpite come i commercianti, che ieri hanno protestato in piazza Umberto I. Ci sono tanti, non solo disoccupati ma anche precari, che fanno fatica ad andare avanti, in questa fase così complessa della città. Lo spiega un operatore sociale, Marco Di Dio, che ha scritto una lettera aperta, richiamando alle proprie responsabilità soprattutto politica e istituzioni locali. “Pur rispettando le persone, non posso che essere rammaricato da questo clima rovente, nel quale si pensa a tutto tranne che alla tremenda mancanza di prospettive lavorative per tanti giovani, alle attività economiche ridotte allo stremo, ai tanti adulti o padri di famiglia senza occupazione e con molte incognite per il futuro. È una tristezza unica, un quadro desolante, in cui chi ha qualche risparmio (ed è più fortunato) tira a campare, mentre chi non possiede nulla (e magari non ha avuto la possibilità di accedere al reddito di cittadinanza) – scrive Di Dio – rimane solo e disperato. Allora, a fronte di tanta precarietà, chiedo al sindaco e a questa amministrazione comunale di ascoltare il grido dei gelesi, che continuano a pagare tasse, a chiedere prestiti o a rimandare tutto, anche rischiando di trascurare la propria salute. La realtà è davvero tragica, silenziosa, statica. Gela non può più aspettare e nessun politico può voltare il capo dall’altra parte e far finta di niente. Prima dei progetti e delle strette di mano, ci sono le persone, i volti e le loro drammatiche storie di fame e desolazione. Non è possibile rinviare tutto, bisogna agire subito per il bene dei cittadini, i quali aspettano risposte concrete e utili”.