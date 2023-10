Progetti a rischio, Morselli in aula: “Difficoltà enormi, ex dirigente non accertava finanziamenti”

Gela. Tanti progetti, già coperti con decreti di finanziamento, ancora in bilico. Rischi forti che l’assessore Romina Morselli non ha per nulla nascosto nel corso della seduta di question time del consiglio comunale. L’assessore ha risposto al consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia rispetto al futuro immediato del progetto di via Recanati. Le difficoltà non mancano e Morselli le ha ammesse. E’ stata però l’occasione per alzare il velo su quello che sta accadendo negli iter in atto. L’emergenza finanziaria rende indispensabili le variazioni di bilancio che però non sono affatto scontate. Morselli è andata a ritroso. “Ci sono difficoltà enormi – ha sottolineato – purtroppo, in passato l’ex dirigente del settore bilancio era solito non accertare nell’anno di riferimento i finanziamenti ottenuti dall’amministrazione. Una pratica che gli organi di controllo adesso ritengono contraria ai principi contabili. Abbiamo tante procedure a rischio. Il progetto di “Officina della gioventù” è il caso emblematico. Non c’è stata la possibilità di andare avanti perché il finanziamento non era stato accertato e abbiamo perso lo stanziamento. Questo potrebbe accadere anche per altre procedure. Se non verranno approvate le variazioni di bilancio, i finanziamenti non solo verranno revocati ma dovremo restituirli e il danno sarà enorme. Per questo, chiedo a tutti di avere grande attenzione. Nessuno deve girarsi dall’altra parte su variazioni che dovessero avere parere negativo dai revisori. Sono pareri che non riguardano responsabilità o condotte anomale di questa amministrazione”.