Contatti con un positivo, “quarantena per 15 persone” ma loro non l’hanno mai saputo

Gela. Dovevano rimanere in quarantena precauzionale, ma la comunicazione ufficiale gli è pervenuta solo dopo la scadenza dei quattordici giorni previsti da Asp. In sostanza, per quindici persone la quarantena non c’è mai stata, nonostante avessero fatto accesso nei locali Fidas, negli stessi giorni nei quali fu segnalata la presenza di un utente positivo. I quindici, invece, hanno continuato a muoversi liberamente, senza aver mai ricevuto una segnalazione ufficiale. Il Comune li ha informati soltanto della fine del periodo di quarantena, in realtà mai iniziato. “Abbiamo rispettato tutti i protocolli di sicurezza come sempre – spiega il presidente della Fidas Enzo Emmanuello – non appena abbiamo individuato il caso di positività è stata subito comunicata la lista dei contatti all’Asp”.

“Per quanto ci riguarda – continua Emmanuello – abbiamo provveduto autonomamente alla quarantena dei nostri collaboratori e sollecitato più volte l’azienda ospedaliera a informare tutte le persone della lista”.

Per quel che riguarda Asp i protocolli anti-Covid, questa volta, sono andati in tilt.