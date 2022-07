Tekra, lavoratori ancora preoccupati per i pagamenti: nuovi ritardi

Gela. La questione si ripropone, ad un mese dalle tensioni che si erano registrate per lo stipendio di maggio. Ancora una volta, i lavoratori del servizio rifiuti, in forza a Tekra, sono preoccupati. Il Comune ha versato le somme dovute all’azienda campana, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ancora oggi in proroga. La società non ha ancora proceduto a versare le retribuzioni ai dipendenti. In base al contratto, dovrebbero essere pagati entro giorno 15 di ogni mese ma i ritardi stanno diventando prassi. A questo punto, non si esclude nuovamente lo stato di agitazione, che alcune sigle non avevano ancora revocato.