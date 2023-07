“Temperature e carenze idriche”, campagne in ginocchio: Cascino, “dichiarare stato calamità”

Gela. Far dichiarare lo stato di emergenza per l’attuale situazione delle aree rurali locali. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino si rivolge al sindaco Lucio Greco. Imprenditori agricoli e operatori del settore, che già risentono costantemente di carenze idriche e di deficit infrastrutturali, sono stati colpiti da enormi difficoltà dovute alle temperature. Adesso, gran parte delle produzioni è in forte dubbio. “I danni sono evidenti per gli ortaggi stagionali ma anche per i nuovi impianti dei carciofeti – spiega Cascino – un intero comparto è messo in ginocchio dalle carenze idriche e ora dalle enormi conseguenze delle temperature. Una situazione che tocca inoltre il settore vitivinicolo. Tanti lavoratori sono privi di certezze, anche nell’immediato”. Per Cascino, vanno richieste misure speciali, compresa l’esenzione dal pagamento dell’Imu per i terreni agricoli. “Il sindaco deve segnalare quello che il settore locale sta vivendo – aggiunge il consigliere – e informare il governo regionale e nazionale al fine di dichiarare lo stato di emergenza e di calamità”. Non è facile calcolare il danno economico ad oggi generato.