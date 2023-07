Temperature troppo elevate, sindacati: “Proteggere lavoratori, stop attività”

Gela. Temperature fin troppo elevate e la salute dei lavoratori è a forte rischio. Le segreterie provinciali dei metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm chiedono ufficialmente l’interruzione delle attività “nei settori della metalmeccanica, dell’agricoltura e dell’edilizia, perché può costare la vita a lavoratori e lavoratrici”, spiegano Orazio Gauci, Alessio Pistritto e Nicola Calabrese. “Le morti da stress termico, purtroppo, sono una realtà che va combattuta con provvedimenti presi in tempo reale – aggiungono i sindacalisti – interrompere le attività lavorative a rischio nelle ore più calde o anche vietarle in assoluto in casi limite può essere l’unico modo per salvare la vita di chi si trova ad operare in condizioni di massima esposizione al caldo”.