Tentarono di imporre aziende di fiducia ad un imprenditore gelese, Cassazione conferma due condanne

Gela. Le condanne erano state definite sia in primo grado, dal collegio penale del tribunale gelese, sia in appello, dai giudici nisseni. Sono diventate definitive con la decisione della Corte di Cassazione, che ha respinto i ricorsi dei legali di Mario Gattuso e Massimiliano Sortino. Erano accusati di tentata estorsione. Per la Dda nissena, agirono nell’interesse dei clan riesini e dell’agrigentino. Imposero la messa a posto all’imprenditore gelese Roberto Pesarini, allora impegnato in un appalto pubblico, bandito dalla Provincia di Caltanissetta per lavori su un tratto della 115 Gela-Licata. Due anni e nove mesi ciascuno di reclusione, a tanto ammonta la pena, per entrambi. In base alle indagini, si sarebbero mossi in una prima fase appoggiandosi a Cosa nostra locale, attraverso Maurizio La Rosa (già giudicato per questi fatti). Successivamente, si presentarono all’imprenditore imponendo loro aziende di fiducia per le forniture.