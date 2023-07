Tentato omicidio a Borgo Manfria, difese al riesame: “Mancano presupposti per le misure restrittive”

Gela. Secondo le difese, mancano i presupposti per giustificare le misure restrittive imposte a padre e figlio, Orazio Pisano e Giuseppe Pisano, accusati del tentato omicidio di Carmelo Palmieri, raggiunto da colpi di arma da fuoco, due anni fa, nei pressi di Borgo Manfria. Per gli inquirenti, i Pisano avrebbero avuto mire di controllo sull’intera zona. Questa mattina, i difensori, gli avvocati Giacomo Ventura e Tommaso Vespo, hanno esposto il contenuto dei loro ricorsi, presentati al tribunale del riesame di Caltanissetta. Hanno chiesto di rivedere le misure e i provvedimenti restrittivi. Padre e figlio sono detenuti, con l’accusa di tentato omicidio. I carabinieri e i pm della procura ritengono che l’ordine sia partito dal padre ed eseguito dal figlio, arrivato in zona a bordo di un’auto pare guidata da un altro indagato a piede libero, Giuseppe Vaccaro. I legali hanno spiegato che le misure sono scattate a due anni di distanza dai fatti e mancherebbe il presupposto dell’eventuale rischio di reiterazione del reato. “Se non l’hanno fatto in questo lasso di tempo, perché l’avrebbero dovuto fare adesso?”, è stato riferito dalla difesa. Ai domiciliari si trova invece Gerlando Salamone (difeso dal legale Giacomo Ventura), accusato del possesso di armi e munizioni. Anche per la sua posizione è stato discusso il riesame. Ricorsi sono stati presentati dalla difesa di Fabio Russello e Vincenzo Alberto Alabiso, rappresentati dall’avvocato Nicoletta Cauchi. A loro vengono contestati reati diversi dal tentato omicidio, soprattutto furti come quello dell’auto che per gli investigatori venne usata per l’agguato a Palmieri. Riportò ferite me non fu in pericolo di vita. Sono destinatari dell’obbligo di dimora e di presentazione. Gli investigatori sono certi che i Pisano imponessero pagamenti a chi voleva operare nella zona tra Borgo Manfria e contrada Mangiova, aree rurali che pare intendessero controllare usando intimidazioni e violenza. I difensori escludono che quanto ricostruito dai pm e dai carabinieri possa essere riferito agli indagati.