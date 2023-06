Tentato omicidio a San Giacomo, coltellate ad ambulante: giudizio immediato per Saponetto

Gela. L’accusa è di tentato omicidio, a seguito del ferimento di un ambulante di frutta e verdura, raggiunto da coltellate che l’hanno costretto a subire un intervento chirurgico. Per il trentunenne Maurizio Saponetto è stato disposto il giudizio immediato. I fatti, negli scorsi mesi, si verificarono nella zona di San Giacomo. I carabinieri risalirono subito a lui, che in passato è stato in cura in strutture specializzate a causa di problemi psichici. Pare che nell’ultimo periodo non assumesse più i farmaci. Avrebbe accoltellato l’ambulante, perché infastidito dalla risposta dell’uomo che si oppose ad una richiesta di pochi euro.