Termovalorizzatore, esperti in commissione: Trainito, “apriamo un dibattito per valutare”

Gela. Vogliono una prima valutazione, con il parere di esperti. In commissione consiliare sanità e ambiente si apre un dibattito sul progetto del termovalorizzatore, annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il consigliere comunale di Forza Italia Rosario Trainito l’aveva preannunciato e avvierà delle valutazioni, insieme agli altri membri della commissione, Paola Giudice, Carlo Romano, Sandra Bennici e Vincenzo Cascino. Il presidente Trainito spiega a sua volta che “non c’è un no a priori”. “Ho concordato con i colleghi di sentire il parere di esperti, invitandoli in commissione – dice – l’intento è di capire bene nel dettaglio come funziona il sistema e che tipologie di termovalorizzatori esistono e soprattutto quali possano essere i rischi e i benefici, sempre che ci siano”.