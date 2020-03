“Terra dei fuochi” al Biviere, disposta ispezione ministeriale: Di Paola, “controlli anche con capitaneria”

Gela. Erano già pronti alla trasferta, per avviare una serie di sopralluoghi direttamente lungo il tratto di costa che dalla zona di Acate arriva fino a Bulala. La “terra dei fuochi”, più volte denunciata anche dagli operatori della Riserva orientata “Biviere”, adesso è tenuta in considerazione dai funzionari del Ministero dell’ambiente. Il blocco imposto dall’emergenza Covid-19 ha fatto saltare il viaggio, già pianificato dopo il tavolo di confronto che alcune settimane fa ha impegnato, a Roma, i deputati regionali grillini Nuccio Di Paola e Stefania Campo. Gli accertamenti previsti nel fine settimana sono solo rinviati, in attesa che l’emergenza venga superata. Sotto esame ci sono circa dodici chilometri di costa, a metà tra il territorio della provincia di Ragusa e quello locale, trasformati negli anni in discariche abusive, occupati dall’avanzata delle serre e attraversati da un’erosione che ne mette a rischio la sopravvivenza. Senza controlli, si sono susseguiti smaltimenti illeciti di rifiuti pericolosi e incendi appiccati per smaltire ogni tipo di sostanza, anche quelle usate nel ciclo agricolo. “Dopo la riunione ministeriale – spiega Di Paola – abbiamo avuto un riscontro quasi immediato dal Ministero dell’ambiente. E’ un segnale importante e i controlli verranno effettuati anche insieme al personale della capitaneria di porto. A causa dell’emergenza Coronavirus, c’è stato solo un rinvio”. Di recente, i pm della procura pare abbiano voluto acquisire particolari su ciò che si verifica in un’area sottoposta a vincoli. Emilio Giudice, tra i responsabili della Riserva “Biviere”, è stato sentito dai magistrati. Più volte ha denunciato i roghi che immettono in atmosfera sostanze pericolose e la presenza di discariche abusive.