Terremoto Gela Calcio, Melfa lascia: si è dimesso

Pare adesso che ci sia un nuovo imprenditore, siciliano ma a quanto pare non gelese, che sembra incline a sposare il progetto biancazzurro e portare in alto il Gela Calcio, come richiesto dalla piazza dopo l’annata ancora in corso che non sta andando come sperato dai tifosi, con la squadra di mister Fausciana al sesto posto in classifica.