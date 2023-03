Terzo polo, centristi e civici, ancora contatti per progetto comune: si lavora a nuovo incontro

Gela. Un’area di centro che non disdegna però il dialogo aperto con i civici. Un’intesa politica vera e propria non è stata ancora sancita ma la prossima settimana dovrebbe tenersi un nuovo incontro. Ci sono costanti contatti tra segreterie e rappresentanti delle varie aree interessate ad approfondire queste prove di stretta collaborazione. Gli esponenti locali di Italia Viva sono stati tra i primi, dopo aver archiviato l’alleanza con il sindaco Greco, a lanciare una sorta di piattaforma programmatica, con l’obiettivo delle prossime amministrative. Ci sono sigle centriste, ma non solo, che stanno sondando il campo. I contatti sono piuttosto avviati con i civici di “Una Buona Idea”, che in settimana hanno rinnovato la propria organizzazione interna, con la segreteria affidata all’avvocato Giovanni Giudice mentre Rino Licata ricoprirà adesso l’incarico di presidente. I civici si rifanno, all’assise civica, ai consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci, oltre che all’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano. Anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti, probabilmente in vista di un ulteriore tavolo. I civici stanno valutando con molta attenzione e sembrano interessati a sviluppare le interlocuzioni ma non chiudono ad altre strade.