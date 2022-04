Timpazzo, assemblea Srr slitta a domani: Regione ha revocato limite massimo conferimenti

Gela. L’assemblea era stata convocata d’urgenza, con un unico punto all’ordine del giorno, la vicenda che ruota intorno alla discarica Timpazzo e all’eliminazione del tetto massimo giornaliero di 450 tonnellate. Oggi, però, non è stato raggiunto il numero legale. Il tavolo dei sindaci, indetto dal presidente della Srr Filippo Balbo, slitta a domani. Il decreto del dipartimento regionale acqua e rifiuti, che ha disposto l’avvio della procedura anche sull’Aia per Timpazzo (risalente al 2013), per molti potrebbe essere una sorta di escamotage burocratico, così da aprire i cancelli del sito a quantitativi illimitati di rifiuti, arginando l’emergenza in atto in altre aree dell’isola. L’eliminazione del tetto massimo giornaliero è stata fortemente criticata dal sindaco Lucio Greco, che lo scorso anno si era schierato contro l’aumento dei quantitativi, anche se la Srr4 diede seguito a quanto deciso dal dipartimento regionale. La società “Impianti Srr”, che gestisce Timpazzo, con la firma dell’amministratore Giovanna Picone ha autorizzato un ricorso al Tar contro il provvedimento regionale, considerato “illegittimo”.