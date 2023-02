Timpazzo, efficientamento impianti e riesame Aia: ok Regione, “istanza procedibile”

Gela. La prossima settimana, a Timpazzo, si terrà l’audizione congiunta delle tre commissioni consiliari, sviluppo economico, bilancio e ambiente, in merito soprattutto al nuovo servizio rifiuti affidato ad Impianti Srr, la società che gestisce il sito di conferimento. Intanto, dalla Regione è invece pervenuta comunicazione sul perfezionamento della documentazione che il dipartimento dell’ambiente ha chiesto alla stessa Impianti per il progetto di efficientamento dei sistemi della piattaforma e il riesame dell’Aia, rilasciata ormai dieci anni fa. Parte in questo modo la fase di consultazione pubblica. Chi ne avrà interesse potrà presentare osservazioni. Il management di Impianti Srr, con in testa l’amministratore Giovanna Picone, da tempo sta sviluppando nuovi progetti per il sistema di Timpazzo, compreso quello dell’ulteriore sviluppo tecnologico dell’impiantistica presente. Nei programmi, tra le altre cose, c’è l’incremento della produzione di Css, per il recupero degli scarti, e il rafforzamento dell’impianto Tmb. La procedura attivata dalla società in house, inoltre, prevede una valutazione generale per il rilascio Via-Vinca. I tecnici di Impianti hanno risposto alle ultime richieste di integrazione documentale, aprendo di fatto la fase di consultazione pubblica.