Titolare di un bar venne minacciato con un coltello, accertato vizio di mente per l’imputato

Gela. E’ stato accertato un vizio totale di mente e il collegio penale del tribunale ha disposto l’assoluzione per una tentata estorsione a danno del titolare del bar della stazione. Dalle indagini fu accertato che venne minacciato, per il denaro, con un coltello. La decisione è stata emessa per la posizione di Giuseppe Alario, che verrà comunque sottoposto alla misura della libertà vigilata, con un ciclo di accertamenti anche da parte del dipartimento di salute mentale. Il titolare dell’attività ha rimesso la querela, come indicato in aula dal legale Angela Abbate.