Tivm, Gianni Carfì è secondo nonostante la bandiera rossa esposta dalla direzione gara

“Con il tracciato bagnato dalla pioggia – spiega Gianni Carfì – sono andato subito molto forte, chiudendo in nona posizione assoluta e primo di categoria. Con le gomme nuove – aggiunge il campione in carica nella E2SS 2000 – sono riuscito a migliorare il mio crono personale anche in gara 1, domenica mattina. Purtroppo, nella seconda manche, oltre ad inaspettati problemi all’elettronica sono stato rallentato da una bandiera rossa esposta in dirittura di arrivo dalla direzione di gara per un testacoda del concorrente che mi ha preceduto”.

Gianni Carfì, alla vigilia della 38esima Coppa Val D’Anapo-Sortino aveva messo a punto la sua monoposto nel rinnovato kartodromo di contrada Zai a Gela, limando un secondo alla sua precedente prestazione sul giro.