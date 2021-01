Tolleranza degli abusi, pascolo tra le discariche a cielo aperto della zona industriale

Gela. Pascolo tra i rifiuti di una discarica abusiva a cielo aperto, in contrada Brucazzi. L’area comunale, ormai al centro delle lamentele avanzate dagli imprenditori insediati nell’ormai ex Area di Sviluppo Industriale (Asi), sembra abbandonata a stessa. All’incapacità di bloccare l’avanzata dei troppi incivili, che al lancio del sacchetto associano indisturbati l’abbandono degli ingombranti, si accosta anche quella del pascolo abusivo in area urbana e, presumibilmente, inquinata. Il gregge di pecore, in verità, a detta dei residenti di contrada Giardinelli, spesso raggiunge anche una vasta area a ridosso del Palazzo di Giustizia. Sembra invece accantonato il giro di vite ai controlli voluto dalla giunta Greco che, nel periodo estivo, aveva permesso di smascherare e multare molti incivili.