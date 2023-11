Torna il caro voli a Natale

Gela. Un aumento smisurato dei costi, quello da e per la Sicilia, che scoraggia tantissime famiglie a riunirsi. il periodo delle festività di fine anno porta tantissimi studenti e lavoratori fuori sede a fare i conti, letteralmente, con il caro voli.

” Sono centinaia, se non migliaia lavoratori e studenti siciliani che ogni anno tornano sull’isola nel periodo natalizio e non è più accettabile che un volo di andata e ritorno costi quasi quanto uno stipendio- afferma Rocco D’Arma, titolare di un’ agenzia viaggi e vice presidente confcommercio-Il caro voli riferito comunque ai picchi di alta stagione come natale, pasqua e ferragosto ci sono sempre stati. È chiaro che chi prenota con anticipo riesce sempre a trovare un minimo risparmio.”

Per volare a Catania partendo il 22 dicembre con un biglietto di sola andata, si spendono oggi un minimo di 206 euro partendo da Milano, 231 euro da Bologna, 239 euro da Torino e 242 euro da Firenze – analizza il Codacons – Se si sposta la data di partenza al 23 dicembre, la spesa sale a 273 euro a biglietto partendo da Torino, 286 euro da Firenze. Per arrivare a Palermo imbarcandosi il 23 dicembre, la spesa minima è di 143 euro da Roma (sempre solo andata), 220 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro se si parte da Bologna.Se poi si aggiunge anche un volo di rientro il 7 gennaio, con trolley al seguito, il costo del biglietti per i collegamenti dal nord Italia alla Sicilia arrivano a superare quota 500 euro a passeggero, praticamente lo stesso prezzo di un biglietto Roma-New York che, nelle medesime date, parte da circa 560 euro a viaggiatore.Tariffe che – sottolinea il Codacons – non tengono conto dei costi aggiuntivi, come quello della scelta del posto a sedere, e della priorità di imbarco che incidono in modo non indifferente sul prezzo finale del biglietto.

L ’Antitrust, sul caso del caro-voli da e per la Sicilia ha già aperto una formale istruttoria proprio a seguito di un esposto del Codacons.Intanto Bruxelles indaga sull’aumento delle tariffe aeree in tutta Europa, salite fino al 30% nel corso dell’estate con profitti eccezionali per le compagnie.