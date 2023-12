Torneo di beneficenza a Santa Lucia, in finale successo della Capitaneria di porto

La Capitaneria di porto ha trionfato in tutte le gare del torneo (tranne nell’esordio con i giornalisti perdendo 4-2), battendo in finale i carabinieri con il risultato di 7-4. A trascinare verso la vittoria la capitaneria, Rosario Martines, autore di ben 5 gol. Ad affiancarlo Luigi Mormina e Gianluca Parachì, autori di un gol a testa. In rete per i carabinieri Vincenzo Didone e Rosario Cremona, entrambi autori di una doppietta. La quota di partecipazione per squadra sarà devoluta in beneficenza.