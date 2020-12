Torre di Manfria comunale, l’idea del sindaco piace a tutti: spunta l’ipotesi Eni

Ha pesato solo l’assenza dei tre eredi, i fratelli Iacona (forse non invitati), unici a potere confermare la volontà di vendere il sito, simbolo della frazione balneare di Manfria. Tra le certezze resta, come precisato da Daniela Vullo, soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta, “la volontà della Regione di non acquistare la torre di Manfria e, quindi, di esercitare il diritto di prelazione”.

Secondo il sindaco Lucio Greco “Il costo si dovrebbe aggirare intorno alle 200 mila euro – ha riferito – Poi ci sarà tutto il resto per garantire la ristrutturazione e la promozione dell’opera”. Non la pensa allo stesso modo l’imprenditore Michele Greca che, dopo avere contribuito all’iniziativa popolare del sindaco rinunciando anche alla caparra, in un post precisa: “il prezzo contrattato per il preliminare della torre non è di 200 mila euro. Non so da quale fonte sia scaturita questa informazione. Chiederei ai proprietari attuali – suggerisce Greca – se il bene è ancora in vendita e a quale prezzo intendono cederlo. Senza la verifica di queste due premesse tutta l’attività è inutile”. La petizione, intanto va avanti, ed in attesa di nuovi epiloghi il sindaco Greco parla di “collaborazione estesa anche all’associazione per il sud. Sono convinto – conclude il primo cittadino – che con l’aiuto di tutti andremo avanti con la consapevolezza di fare un gioco di squadra con classe dirigente, istituzioni, ordini professionali, per cambiare il passo. L’acquisto della torre di Manfria rappresenterà un primo momento importante di questo cambiamento assieme a tutte le iniziative che stiamo portando avanti in silenzio”.