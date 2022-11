Torre di Manfria, il miraggio del rilancio ma oggi è quasi inaccessibile

Per i gelesi la torre rappresenta uno dei luoghi più importanti, in cui risiedono le emozioni, i ricordi e il cuore, e che meritano di essere oggetto delle attenzioni della comunità e delle istituzioni. Ecco perché la raccolta firme legata alla campagna “I luoghi del cuore” rappresenta così un’imperdibile opportunità di attenzione e riscatto. La delegazione Fai di Caltanissetta, nel rush finale di questo progetto, ha deciso di chiedere aiuto scegliendo un testimonial d’eccezione: Giovanni Cacioppo. Volto noto a livello nazionale e molto amato dai suoi concittadini, ha subito accettato la proposta di farsi veicolo di un messaggio importante, registrando una videodichiarazione. Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare per il censimento “I luoghi del cuore” e sostenere la Torre di Manfria con una semplice firma, sul sito del Fai o nei punti di raccolta presenti in città.