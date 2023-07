Trainito: “Centrodestra compatto dimostra maturità, su Unione Comuni brutta pagina scritta da pro-Greco”

Gela. “Il centrodestra, compatto, ha dimostrato maturità mentre quello che rimane della maggioranza del sindaco, ancora una volta, ha scritto una brutta pagina di politica”. Il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito non può che dare seguito, favorevolmente, a ciò che ieri sera è uscito dalla seduta di consiglio comunale per l’elezione dei tre componenti che andranno a far parte della struttura politica dell’Unione dei Comuni, sorta per i finanziamenti della programmazione 2021-2027. “Per Forza Italia si tratta di un riconoscimento importante – dice Trainito – la scelta del partito è ricaduta sul consigliere Carlo Romano, senza alcuna imposizione dall’alto e in pieno accordo con gli altri gruppi del centrodestra. Nell’Unione dei Comuni avremo un rappresentante di un partito di centrodestra che si è rinnovato e continua a crescere. Monitorare i progetti per i finanziamenti sarà importante per l’intero territorio”. L’elezione di Romano è arrivata dopo che non è passata la griglia di nomi che era alla base dell’accordo iniziale tra pro-Greco e “responsabili”.