Trainito e Romano: “Contagio Covid in ripresa, più attenzione e screening nelle scuole”

Gela. I numeri del contagio da Covid, in città, non sono più quelli, fuori controllo, registrati tra fine 2021 e inizio 2022, però bisogna mantenere alta l’attenzione, anche davanti ad un incremento, che si registra negli ultimi giorni. I consiglieri comunali di Forza Italia, Rosario Trainito e Carlo Romano (entrambi componenti della commissione consiliare sanità) chiedono che l’attenzione non scemi. “Dopo il picco di Natale e Capodanno, che ha fatto toccare quota 4.000 positivi e che ha visto una naturale flessione in queste settimane, il contagio ha ripreso una risalita. La gente, forse – dicono – si è cullata troppo e pensa che il virus sia scomparso. Non bisogna abbassare la guardia ed invitiamo i cittadini a rispettare le regole che prevengono il contagio”. Secondo i consiglieri forzisti, uno dei nodi nevralgici rimane quello delle scuole.