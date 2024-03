Trasferta a Giarre per una Melfa’s imbattuta da nove turni: Gela C5 ad Adrano

Gela. Ad appena cinque giornate dal termine della regular season del campionato di Serie C di pallacanestro, la Melfa’s si prepara per l’insidiosa trasferta di domani a Giarre, contro la settima forza del girone. La squadra allenata da coach Salvatore Bernardo è saldamente situata alla quarta posizione in classifica, a -6 dal gradino più basso del podio, ormai quasi irraggiungibile in cinque partite, e a +2 dal quinto posto in graduatoria, occupato dall’Invicta di Caltanissetta. I biancazzurri non hanno ancora perso nel girone di ritorno e vengono infatti da ben nove successi di fila, prova dello stato di grazia della squadra gelese, che non perde da metà gennaio, anche a discapito delle prime della classe.