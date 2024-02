Tredicenne morì in via Recanati, affidato incarico ad un perito: ulteriori verifiche sulle cause

Gela. Il quesito è stato formalizzato dal giudice Martina Scuderoni. Dovrà svilupparlo il perito nominato nel corso del dibattimento, per risalire alla dinamica di quanto accadde in un tratto di via Recanati. A perdere la vita fu il tredicenne Angelo Giovane. Era in sella ad una bici elettrica. Cadde sull’asfalto stradale e per lui ci sarebbero state conseguenze interne drammatiche, tanto da cessare di vivere. Il giudice ha affidato l’incarico all’esperto che dovrà appunto sviluppare gli accertamenti tecnici, sulla base del quesito avanzato dal magistrato. Nel corso dell’istruttoria, sulla dinamica dell’incidente e sulle cause del decesso, sono state fornite conclusioni difformi tra loro, presentate dal perito nominato dalla procura e dai consulenti di parte. Per i pm, si tratterebbe di omicidio stradale. A risponderne Vincenzo Tilaro che era in sella allo scooter che avrebbe urtato la bici del tredicenne. Gli investigatori ricostruirono i fatti, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.