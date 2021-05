“Troppe auto e gravi incidenti”, Perna: “Serve piano per la mobilità sostenibile”

Gela. Una città decisamente non a misura di cicloamatore o di semplice pedone. Anche ieri, a Macchitella, l’ennesimo incidente che ha coinvolto due giovani, in sella alle loro bici. Giuseppe Perna, che è responsabile ambiente e mobilità per conto del gruppo locale di Italia Viva, chiede un piano complessivo per la mobilità sostenibile. “L’incidente accaduto ieri a Macchitella, con due giovanissimi investiti mentre erano in bici e costretti a ricorrere alle cure ospedaliere, è solo l’ultimo di una serie di episodi. C’è la necessità di aumentare le aree pedonali in città ma soprattutto di studiare dei percorsi dedicati alle biciclette e a chi svolge attività fisica. È palese che la città è invasa dalle auto e con l’arrivo dell’estate è prevedibile che il traffico aumenterà – dice – soprattutto in alcune zone, di conseguenza serve pensare a delle soluzioni per favorire la mobilità sostenibile come bici, biciclette elettriche e monopattini, in totale sicurezza, soprattutto per i più piccoli. Per farlo è necessario anche un aumento dei controlli delle forze dell’ordine su questi mezzi”.