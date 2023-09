Troppe nubi sui finanziamenti, chiesto monotematico: “Giunta e dirigente diano risposte”

Gela. L’operazione “verità” che l’amministrazione comunale ha attivato sui conti del municipio, oggi stretto dalla crisi finanziaria, questa volta sono progressisti e civici a richiederla ma sul destino dei progetti. In quattro anni di amministrazione Greco, soprattutto a ridosso del periodo Covid e nelle fasi immediatamente successive, Palazzo di Città è stato destinatario di decine di decreti di finanziamento, per un totale stimato in non meno di duecento milioni di euro, considerando anche strumenti pregressi. Le gare però non hanno ingranato e adesso i civici di “Una Buona Idea”, i dem, i grillini, “Rinnova” e l’indipendente Paola Giudice, hanno inoltrato una richiesta di monotematico. L’amministrazione comunale dovrà riferire in aula sulle sorti dei progetti di “Patto per il sud”, “Agenda Urbana”, “Qualità dell’abitare”, “Rigenerazione urbana” e della nuova programmazione 2021-2027. Avevamo già anticipato l’intenzione di procedere in tal senso. La richiesta di monotematico, inoltrata alla presidenza del consiglio, è assai dettagliata e non trascura nessuno dei capitoli interrotti. Il timore forte è di finire nella rete dei tagli e dei definanziamenti. È già accaduto con “Patto per il sud” ed è probabile si verifichi con “Rigenerazione urbana”. Decisioni del governo nazionale e di quello regionale ma anche uffici che non riescono a stare al passo, sono tutti ingredienti di un processo che potrebbe rivelarsi deleterio. “Ci sono temi, tra gli altri, che riteniamo di fondamentale importanza e che possono, anzi devono, essere trattati e definiti al solo fine di risollevare le sorti della città nonostante la grave crisi finanziaria in atto. Per fare ciò però c’è la necessità di seguire tutti i processi in corso e per questo motivo i consiglieri comunali hanno proposto al presidente del consiglio comunale un monotematico su tutte le linee di finanziamento. che il Comune ha attivato. Si intende capire dalla viva voce degli interessati lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto. Ricordiamo che l’ente ha attualmente linee di finanziamento per oltre 100 milioni di euro”, spiegano i civici Davide Sincero e Rosario Faraci, la grillina Virginia Farruggia, l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia, il dem Gaetano Orlando e l’indipendente Paola Giudice.