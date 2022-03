Troppi gesti estremi di giovani, Di Francesco e Perna: “Aiuti concreti da istituzioni”

Gela. Troppi giovani tentano il suicidio e in diversi casi, in città, hanno trovato la morte. I due recenti tentativi di togliersi la vita, da parte di giovanissimi, ripropongono la gravità della situazione. Gli esponenti locali di Italia Viva, la coordinatrice Nadia Di Francesco e il segretario organizzativo Giuseppe Perna, vogliono far arrivare la questione anche nelle stanze dei palazzi istituzionali. Hanno avanzato tre proposte, che saranno discusse con il sindaco Lucio Greco e con l’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo. Di Francesco e Perna individuano tanti segnali di pericolo, che sono anzitutto sociali. “I due casi di tentato suicidio che hanno avuto luogo nelle ultime settimane, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, sono un campanello d’allarme che non può lasciare impassibili, soprattutto per la giovanissima età dei protagonisti. Abbiamo vissuto due anni terribili, fra quarantena e isolamenti, che hanno reso difficile se non a volte impossibile intrattenere rapporti sociali e che hanno segnato fortemente tutti noi e in modo particolare i giovani che si sono visti privati della possibilità di vivere al meglio la loro adolescenza e le esperienze ad essa legate. Questa nefasta e disastrosa situazione ha pregiudicato la crescita dei nostri ragazzi ragion per cui le istituzioni devono farsi trovare pronte per dare una risposta e la giusta attenzione alle esigenze dei cittadini con aiuti concreti anche e soprattutto verso coloro i quali non hanno la possibilità economica di avvalersi di un consulto medico specialistico. Adesso, con il sopraggiungere di un ulteriore periodo di crisi economica e con la persistenza degli strascichi della pandemia, la situazione è ancor più critica e secondo noi di Italia Viva serve intervenire in modo tanto concreto quanto repentino. A volte, decidono di tentare il gesto estremo del suicidio ragazze e ragazzi che hanno difficoltà ad integrarsi o giovani che non hanno figure cui potere esprimere o manifestare le loro ansie o semplicemente con le quali confrontarsi, qualcuno che li ascolti liberamente senza giudicarli”, dicono.