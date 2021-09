Trovato morto in un’abitazione, verifiche sul decesso di un anziano

Gela. Pare siano stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme. Il corpo, ormai privo di vita, di un anziano, è stato ritrovato in un immobile di via Dinomane, a ridosso del quartiere Baracche. Non ci sono molti altri particolari. Sul posto, sono intervenuti gli agenti di polizia per le prime verifiche. Non è da escludere che il decesso possa risalire a diversi giorni fa. Sembrerebbe che l’anziano vivesse saltuariamente nell’immobile, forse dopo averlo occupato.