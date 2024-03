“Tutti insieme” si sbilancia e punta su Incardona: “È il nostro candidato, ha dato disponibilità”

Gela. Non ci sono solo i candidati emersi dall’agorà politica, ora si disvela pure la scelta del gruppo civico “Tutti Insieme”. Il movimento del presidente Alessandro Vella e del segretario Antonino Cocchiaro si affida all’esperienza del medico Gianni Incardona, che ha spesso militato nel centrodestra locale. La decisione è stata formalizzata ieri sera al termine di un incontro dei dirigenti del movimento fondato lo scorso anno. “Ha la piena fiducia del gruppo e si è messo a disposizione – dice brevemente Vella – vista la stasi, anche nel centrodestra, noi abbiamo avanzato la nostra soluzione per la città e per il programma”. Per ora, a supporto di Incardona c’è il solo gruppo che lo sta esprimendo, in attesa di capire quali evoluzioni ci saranno nelle prossime settimane.