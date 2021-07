Uil, “preoccupazione per autorizzazioni “Argo-Cassiopea”, tutti facciano la loro parte”

“Nel dettaglio – aggiungono – seguiamo con particolare attenzione la realizzazione dei piani di perforazione e cantierizzazione della centrale a gas, che impongono interventi certi e tempestivi del governo regionale e dell’amministrazione comunale in fase autorizzativa. Ci aspettiamo, insomma, che tutti facciano la loro parte affinchè il Progetto “Argo-Cassiopea” si realizzi. In generale, i processi di industrializzazione vanno seguiti in modo tale da contrastare efficacemente la desertificazione produttiva, già evidente in livelli occupazionali ormai ridotti all’osso”. Da mesi, ormai, l’attenzione dei sindacati e dei lavoratori è rivolta soprattutto al settore up-stream, quello che risente di più della flessione. Ancora una volta la Uil, come le altre sigle sindacali, pone la questione del rilancio della produzione. “C’è preoccupazione per la produzione di greggio dagli attuali pozzi petroliferi che, in assenza di nuove perforazioni, impone un costante investimento manutentivo per impedire il continuo abbassamento della produzione di greggio”, aggiungono. Va secondo i programmi, invece, l’investimento sulla bioraffineria. “È incoraggiante, invece, la produzione di biocarburante seguita all’avviamento della green refinery, così come la successiva costruzione dell’impianto di avanguardia Btu, che costituiscono un modello di riferimento in un mercato notevolmente selettivo e in espansione. Questo sito – dicono ancora i sindacalisti Uil – è un’eccellenza tra le bioraffinerie attualmente presenti in Europa. Occupa attualmente 390 lavoratori e ha importanti prospettive di crescita con studi sull’impiantistica bio-jet che possono auspicabilmente assicurare un ampliamento occupazionale, sia in termini di personale diretto sia dell’indotto. Non meno significativo il rilievo strategico delle opere di bonifica, demolizione e risanamento ambientale condotte da Enirewind con investimenti per centinaia di milioni di euro, mentre seguiamo con interesse la realizzazione dell’impianto Uco-Ruco della società Ecorigen per la filtrazione degli oli esausti o fritti”. Sulle bonifiche i dati non sono ancora in linea con le aspettative e c’è la necessità di incrementare i programmi, anche per il gruppo che segue la sicurezza. “Non possiamo che ricordare la riconosciuta capacità professionale della divisione Scc-Stc, nata nel 2015 con un contributo non indifferente del sito e della stessa Eni, che meriterebbe oggi un potenziamento delle risorse umane da impiegare e un’organizzazione meglio strutturata e definita – concludono – sia in termini organizzativi che professionali”.