Un nuovo sacerdote in città don Francesco Spinello

Gela – Un’ordinazione presbiterale è sempre un momento di grande gioia per una diocesi ed una città che accoglie e riconosce un cammino di disponibilità a vivere, per tutta la vita, a servizio della chiesa e del prossimo. Stamani alle 10.30 in chiesa Madre a Gela si svolgerà per imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione S.E.R. Mons. Rosario Gisana, Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina l’ordinazione presbiterale di don Francesco Spinello, 27 anni, della parrocchia di San Francesco d’Assisi. Stamani insieme al novello sacerdote e alla famiglia si unirà tutta la comunità di Gela. Una giornata di festa in un periodo storico non felice. Lo stesso don Francesco Spinello ha colto l’occasione per sottolineare come in un tempo di profondo smarrimento quale quello che stiamo vivendo non deve scoraggiarci:”La luce del Signore che ci apprestiamo a contemplare quale Risorto dalla morte è il segno confortante per l’uomo di oggi che stenta a riconoscerlo come il Padre provvidenziale, che dispensa i suoi doni inestimabili anche tra le vicende tristi della vita umana. Tra questi, la vocazione al sacerdozio rappresenta la prova tangibile che dio non si è stancato di noi “.