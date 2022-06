“Un patto di lealtà per andare avanti”, Sammito: “Porte aperte a chi vuole contribuire”

Gela. Una verifica politica necessaria, ma senza precludere un dialogo ampio, anche fuori dai confini della maggioranza. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, come è inevitabile, non trascura gli affanni sofferti dai pro-Greco, troppo spesso trascinati in diatribe interne. Il sindaco ha rinviato il confronto con i suoi, anche in attesa dell’esito delle amministrative, e ora dovrebbe pronunciarsi, per mettere tutti intorno ad un tavolo. Le difficoltà non mancano e non solo su un piano strettamente politico. “Non ho capito cosa c’entri l’esito delle amministrative con la verifica di maggioranza – dice Sammito – però, se il sindaco ha deciso così è giusto rispettare la sua scelta. Voglio essere ottimista e penso che possano esserci le condizioni per arrivare a fine mandato, realizzando i progetti in cantiere. Non mi pare ci siano le stesse condizioni del 2018, quando la città sosteneva la sfiducia. Oggi, i cittadini vogliono che si lavori per dare risultati. Una verifica dovrà esserci”. Sammito è piuttosto schietto e la sua proposta è rivolta a tutti gli alleati del sindaco. “Si può andare avanti, con un patto di lealtà verso il territorio – aggiunge – credo ce ne siano tutti i presupposti. In caso contrario, onestamente non so cosa possa accadere”. Il presidente dell’assise civica, che dovrà muoversi anche nell’ottica delle prossime regionali (salvo sorprese dovrebbe essere lui il candidato di Forza Italia), è dell’idea che le porte non vadano chiuse a nessuno.