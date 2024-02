Una nuova visione del collegamento tra centro e lungomare, ecco il progetto di “Qualità abitare”

Gela. Si è tenuto alla pinacoteca comunale il secondo appuntamento nell’ambito della presentazione dei progetti finanziati da PinQua, il programma innovativo nazionale per la Qualità dell’abitare. Il progetto è incentrato sul percorso che si districa tra centro storico e lungomare, via Dalmazia, via Matteotti, via Istria e via Colombo, compreso il quartiere che si sviluppa attorno a piazza Toselli. Saranno applicati in ogni tratto viario in modo diverso una o più tipologie di intervento.

“Questo intervento stabilisce una serie di connessioni funzionali pedonali tra la parte salta del centro storico, comune e viale Mediterranneo per arrivare piano piano al mare- ha dichiarato il dirigente Tonino Collura- il progetto presentato oggi porta l’attenzione su aree che necessitano di una riqualificazione immediata”.

L’incontro presieduto dal sindaco Lucio Greco ha visto la partecipazione dell’architetto Angelo Cannizzaro che ha spiegato nel dettagli gli interventi che saranno attuati.

“Non si può fare tabula rasa di ciò che esiste perché patrimonio di memoria condivisa – ha aggiunto il progettista Cannizzaro – le piazze le scale, le vie contengono i nostri ricordi legati ad elementi spazio fisico che sarebbe un peccato perdere e che perciò abbiamo cercato di mantenere. L’obiettivo della riqualificazione urbana è mantenere gli spazi cercando di adeguarli alle nuove esigenze”.