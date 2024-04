Una parte dell’Mpa con Scerra, Iaglietti: “È la scelta più coerente, non è un sindaco imposto”

Gela. L’autonomista Diego Iaglietti, attuale capogruppo consiliare Mpa, e il suo gruppo, sostengono ufficialmente “Alleanza per Gela”, con Salvatore Scerra. Non ci sarà nessun simbolo autonomista ma Iaglietti e l’imprenditore Francesco Trainito hanno deciso che le forze devono concentrarsi su Scerra. Al tavolo, insieme al candidato a sindaco, lo stesso Iaglietti, l’ingegnere Alessandro Guarnera e Filippo Guzzardi, che è stato tra i fondatori, nel tempo, anche del movimento “Moto civico”. Personalmente, ha deciso di sostenere “Alleanza per Gela”. “Scerra è l’unico sindaco che possiamo dare alla città e che va oltre le spaccature di un centrodestra che non vuole vincere”, hanno detto. Guarnera e Guzzardi individuano in Scerra “un quarantenne che insieme ad altri giovani può amministrare e risollevare la città”. Iaglietti e il suo gruppo appoggiano Scerra “per la determinazione e per la coerenza”. Il capogruppo autonomista sarà in accoppiata con l’avvocato Antonella Di Benedetto che si è detta “sempre lontana dai poteri forti ma vicina agli ultimi, a chi ha bisogno”. “Scerra ha competenza, ha messo in difficoltà tante volte la maggioranza della quale ho fatto parte fino all’ultimo perché la città ci ha dato quel mandato”, ha aggiunto Iaglietti. “In qualità di capogruppo del Movimento per l’Autonomia, movimento che oggi governa con il centrodestra del presidente Schifani alla Regione siciliana, per me è importante sottolineare che l’area politica di riferimento può essere solo il centrodestra. Infatti alle prossime elezioni europee l’Mpa appoggerà la candidata di Forza Italia Caterina Chinnici, pertanto, la scelta del candidato ideale per le elezioni amministrative locali doveva essere ponderata solo all’interno di questo contesto. Considerando le opzioni disponibili, si è osservato che c’erano due coalizioni di centrodestra, una guidata dall’ingegnere Cosentino, scelta a Milena, Mussomeli, Raffadali e Palermo, e l’altra scelta dal popolo del centrodestra gelese, che ha deciso di candidare il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Scerra, fuoriuscito dal partito dopo il diniego a candidarlo. Dopo un’attenta valutazione delle circostanze e delle proposte avanzate dai vari candidati, è emerso che la scelta più coerente e adeguata per il gruppo moderato di centrodestra a me vicino era quella di appoggiarlo. Coerentemente, anche il collega del gruppo consiliare Giuseppe Guastella, ha fatto la stessa scelta, pertanto, invito gli amici dell’Mpa, che ancora non hanno deciso, di unirsi a noi per governare per i prossimi cinque anni questa città, poichè ci aspettano traguardi importanti da raggiungere, che solo remando tutti nella stessa direzione potremo conquistare. Le competenze, l’integrità e l’impegno dimostrati negli anni da Totò Scerra, uniti alla sua visione inclusiva e alle sue capacità di leadership, lo rendono il candidato ideale per guidare la città verso un futuro di prosperità e sviluppo sostenibile. Invito quindi tutti i cittadini a riflettere attentamente sulle proprie scelte e a considerare Scerra come il rappresentante migliore per il nostro Comune. La città merita il meglio e sono convinto che con Totò Scerra si possano raggiungere grandi risultati per il bene di tutti”, ha riportato Iaglietti in una nota.