Un’intera strada trasformata in sito per scaricare rifiuti, tutto a ridosso di alcuni terreni

Gela. Uno scempio vero e proprio lungo una delle arterie viarie più trafficate, alle porte della città, a poca distanza da abitazioni e attività commerciali. In una strada secondaria, a ridosso di via Butera, viene smaltito di tutto. Per almeno duecento metri, si trovano rifiuti speciali, scarti, masserizie, amianto e sacchi con rifiuti domestici. Tutto questo davanti ad alcuni terreni. La discarica si estende alla luce del sole e aumenta a vista d’occhio. Ci sono tracce di incendi recenti, con cumuli dati alle fiamme, immettendo in atmosfera sostanze pericolose.