Unione Comuni, presidenza del consiglio a Di Menza: accordo bipartisan, Meli vice

Si attendono innesti di professionisti e personale esterno, autorizzati e in via di definizione, come ha indicato il segretario generale Carolina Ferro. “Chi ha accusato l’amministrazione comunale di Gela di essere responsabile di ciò che ancora non è stato fatto – ha detto il sindaco Lucio Greco – commette una sgrammaticatura politica. Tutti abbiamo lavorato nonostante le poche risorse. La nostra amministrazione ha appaltato almeno cinquanta milioni di euro di lavori, con Qualità abitare”.

Il primo cittadino buterese Giovanni Zuccala’ ha ringraziato i consiglieri comunali gelesi in uscita ed è certo che chi subentrerà avrà massimo impegno. “Ringrazio anche il sindaco Lucio Greco – ha continuato – dobbiamo lavorare per rendere l’Unione pienamente efficiente”. Ad assistere, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, in aula insieme al consigliere comunale Salvatore Scerra, candidato a sindaco con “Alleanza per Gela”. Il consigliere niscemese Rosetta Cirrone Cipolla ha preso la parola proprio per ribadire l’esigenza di lavorare all’unisono per i progetti e i finanziamenti.

(Nella foto di copertina il presidente Di Menza e il vice Meli)