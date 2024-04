Unione Comuni, Zuccalà a Caruso: “Butera ha fornito risorse umane e stanziato fondo”

Gela. L’Unione dei Comuni, per il ciclo dei finanziamenti 2021-2027, è al centro di valutazioni discordanti, in attesa che in giornata il consiglio possa determinarsi sul nuovo presidente. Ieri, l’ex assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso ha escluso eventuali inefficienze dell’amministrazione comunale rispetto al fatto che l’iter non viaggi con celerità. A parlare di un’amministrazione comunale che “non funziona” era stato il presidente del civico consesso di Butera, Emilio Tallarita. L’ex assessore Caruso, invece, ha sottolineato che sono stati i Comuni di Butera e Niscemi a non dare alcun contributo all’Unione, anzitutto in termini di risorse umane. “Sono valutazioni che non condivido – dice il sindaco di Butera Giovanni Zuccalà – anzitutto, lungi da me voler entrare nella campagna elettorale gelese. Sono certo che ci sarà un’ottima collaborazione con il nuovo sindaco. Saluto con molto apprezzamento l’avvocato Greco, che ho saputo non si ricandiderà. Ha dimostrato di essere una persona onesta. Sull’Unione dei Comuni, mi preme precisare che il Comune di Butera è stato il primo ad approvare lo statuto e ad eleggere i tre consiglieri. Già lo scorso anno, abbiamo stanziato un capitolo apposito di circa cinquantamila euro, proprio per l’Unione. Non è vero che non abbiamo dato alcun contributo di personale. Abbiamo messo a disposizione il nostro ragioniere insieme ad un istruttore. Non ritengo che le dichiarazioni dell’ex assessore Caruso possano ritenersi corrette”.