Unione dei Comuni, approvati statuto e atto costitutivo: fondamentali per i finanziamenti

Gela. L’opposizione di centrodestra ha provato a far passare la propria linea per un voto articolo per articolo sullo statuto dell’Unione dei Comuni. La proposta del leghista Giuseppe Spata però non ha trovato i numeri necessari in aula. I “responsabili” di centrosinistra e i civici si sono schierati con i pro-Greco. L’altro leghista Emanuele Alabiso ha optato per l’astensione. Così, si è proceduto attraverso un’unica votazione per lo statuto e l’atto costitutivo, entrambi approvati, anche con l’assenso dello stesso centrodestra d’opposizione.