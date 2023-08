Uomo travolto da una Lancia Y in via Venezia

Gela. Un uomo è stato investito da un’auto in transito in via Venezia, alla fine del viale alberato che porta al quartiere Macchitella, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. L’impatto tra il pedone e la vittima è stato molto violento. La Lancia Y su cui viaggiava una coppia di anziani avrebbe impattato contro l’uomo che stava in quel momento transitando a piedi in quel tratto di via Venezia. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che ha richiamato sul posto la polizia ed una ambulanza.