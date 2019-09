Nuove assunzioni nel corpo della municipale, Liardi: “Concorso per almeno 20 posti”

Gela. Un concorso pubblico per l’assunzione di almeno venti agenti di polizia municipale. C’è la necessità di rafforzare un organico decisamente sottodimensionato e con un’età media assai elevata. Lo spiraglio per nuove assunzioni l’ha lanciato l’assessore Ivan Liardi, che ieri sera in consiglio comunale ha risposto ad un’interrogazione presentata dal gruppo della Lega. “L’intenzione è di applicare quanto previsto dal decreto varato dall’ex ministro Matteo Salvini – ha spiegato Liardi – che consente di ricomporre lo stesso organico presente nel 2016. In questo modo, entro la fine dell’anno, potremmo bandire un concorso per almeno venti posti”.