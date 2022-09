Usb, in città il congresso provinciale: “Sindacato continua a crescere con le lotte”

Gela. A due anni dalla costituzione in città, la prossima settimana si terrà il primo congresso provinciale dell’Usb. Mercoledì 28 settembre, lavoratori e delegati sindacali si ritroveranno all’ex chiesa di San Giovanni. “La nostra organizzazione sindacale ha visto crescere in modo esponenziale il numero di iscritti – dice il segretario provinciale Luca Faraci – con una diffusione territoriale e di categorie sempre maggiore”. “La forza dell’Unione”, è questo il titolo dell’incontro. L’Unione sindacale di base, in città, è presente in diversi settori e in questo periodo è soprattutto impegnata nella vertenza dei lavoratori del servizio rifiuti.