“Veleni” sulla Ghelas, Arena: “Deluso da Greco, opera da politico e non per la legalità”

Gela. Il duro scontro in atto sul futuro della Ghelas è sempre più aspro. In ballo, c’è il sistema di gestione di una municipalizzata che risente dei conti in rosso. L’attuale amministratore Gianfranco Fidone sta tentando di risalire alle possibili responsabilità ma, soprattutto, punta a far quadrare le finanze della società. Sono volate parole pesanti, dopo che il sindaco Lucio Greco, in aula nel corso della seduta di question time, ha “censurato” la cura Fidone. L’attuale amministratore, però, non sembra intenzionato a fare passi indietro e ha più volte annunciato che sulla Ghelas “il cerchio si sta chiudendo”. Il manager è stato nominato dal commissario straordinario Rosario Arena e il colonnello, che adesso guida il Comune di Partinico, ne difende l’operato, respingendo le insinuazioni di Greco. “Le uniche logiche che hanno portato alla nomina di Fidone sono quelle della legalità – dice – il manager ha un curriculum di tutto rispetto e sta mettendo in atto una gestione, improntata alla legalità e alla tutela dei lavoratori, che hanno sempre ragione, ad eccezione dei casi nei quali non producano. La gestione Fidone è basata solo sul rispetto delle regole”. Arena chiama in causa il primo cittadino. “Mi dispiace che circolino insinuazioni che vanno respinte – continua – io ho Gela nel cuore. Greco, al momento del suo insediamento, mi ha chiesto un aiuto. L’ho accompagnato alla Regione, ma poi mi sono allontanato. Si è comportato come politico, ma della vecchia politica, di quella poco sana. Mi ero illuso che potesse avere un atteggiamento a favore della legalità e della città, ma così non è stato”.