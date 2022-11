Venti chili di droga nel tir, a Messina arrestato autostraportatore gelese: è in carcere

E’ stato sentito per la convalida. Assistito dal legale Davide Limoncello, avrebbe riferito di aver agito per cercare di ottenere introiti in un periodo di forte crisi lavorativa. Pare si sia detto dispiaciuto per l’errore commesso. Il giudice ha disposto la detenzione nel carcere di Gazzi, dove era stato trasferito subito dopo il sequestro della droga. Secondo gli investigatori, la droga sequestrata avrebbe un valore sul mercato non inferiore ai due milioni e mezzo di euro.