Verde pubblico, l’amministrazione in pressing su Impianti per gli interventi: fissato incontro

L’amministrazione continua a perseguire livelli di decoro e salvaguardia dell’ambiente urbano quanto più confacenti a una città moderna. “Per tali motivi – afferma Greco – alla luce della proposta della Impianti Srr di svolgere un incontro operativo, ho dato la mia piena disponibilità, quella dell’assessore comunale all’ambiente e del dirigente del settore, a partecipare a una riunione per definire nel dettaglio un comune piano d’intervento. Confido in una celere convocazione dell’incontro, attesa l’urgenza che l’argomento ritengo rivesta”. La manutenzione del verde rientra, in gran parte, nei servizi affidati alla municipalizzata Ghelas, che anche a causa di poco personale a disposizione non riesce a garantire tutte le attività.