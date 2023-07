Vertenza Medi group, delegazione operai davanti palazzo di giustizia: presidi non si fermano

Gela. Intorno al loro futuro più immediato non ci sono molte certezze. Da ormai cinque mesi gli operai Medi group non hanno né lavoro né retribuzioni. La messa in liquidazione dell’azienda ha paralizzato ogni tipo di attività, nonostante i contratti in essere nell’indotto di raffineria. Da oggi, cercheranno di non fare spegnere la luce sulla loro vertenza. Hanno deciso di organizzare presidi in vari punti della città, soprattutto davanti agli edifici istituzionali. Questa mattina, una delegazione di operai era davanti palazzo di giustizia.