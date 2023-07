Vertenza Medi group, prosegue il presidio dei lavoratori: incontro con il sindaco

Gela. Va avanti la protesta degli operai edili della Medi group, rimasti senza lavoro in attesa che si definisca la fase di liquidazione dell’azienda e si proceda con l’affidamento dei contratti ad altre società. Il sindaco Lucio Greco, stamane ha incontrato i dipendenti che da settimane manifestano per vedere riconosciuti i loro diritti. “Sono stato in raffineria – dice Greco – e ho incontrato i lavoratori. Poi, in delegazione abbiamo avuto una riunione con il commissario liquidatore, Giuseppe Barletta, con il quale abbiamo discusso delle possibili ipotesi di soluzione, già in cantiere. L’obiettivo e di alleviare le difficoltà e i disagi che stanno patendo i lavoratori e far si che possano tornare a lavorare al più presto, visto che da diversi mesi sono senza lavoro e senza salario. Molti di loro mi hanno rappresentato le difficoltà che vivono, chi è in ritardo con la rata del mutuo, chi deve pagare la bolletta. Sono storie che lasciano il segno”.