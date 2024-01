“Vertice con il sindaco interlocutorio”, Sammito: “Appoggerò progetto solo con i partiti”

Gela. Il faccia a faccia voluto dal sindaco Lucio Greco con gli assessori e con il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha già generato qualche scossone, forse anche inaspettato. Addirittura, è finito in bilico il rapporto con il consigliere Luigi Di Dio e con l’assessore Francesca Caruso, riferimenti di Azione. Per ora, non sembra comunque che possano lasciare la giunta. Con l’avvicinarsi delle scadenze elettorali, è evidente che anche il sindaco Lucio Greco voglia porre i presupposti per cercare di rilanciare il progetto amministrativo e farlo diventare fonte programmatica per le urne. “L’incontro? E’ stato interlocutorio – dice il presidente Sammito – è stato un vero piacere aver partecipato e sono onorato che il sindaco mi abbia invitato. Però, alla riunione c’erano solo gli assessori, gran parte dei quali non ha riferimenti in consiglio comunale né nello scenario della politica regionale e nazionale”. Sammito, cinque anni fa, è stato il candidato più votato in assoluto nella coalizione del sindaco Greco. L’intesa elettorale non l’ha mai messa in discussione, spesso dandole priorità rispetto ai rapporti con Forza Italia, altro punto della sua prospettiva politica. “Per quanto mi riguarda – spiega inoltre – non posso decidere sulla ricandidatura o meno del sindaco. Io non rappresento un partito ma solo i miei elettori. Non posso aggregare. E’ un compito che spetta ai partiti e ai movimenti civici. Non sono interessato ad una candidatura a prescindere al consiglio comunale. Ho già fatto la mia esperienza, anche con la candidatura alle regionali. Lascerò posto ai nuovi. Sono disponibile per dare supporto ad un progetto amministrativo e politico e per contribuire alla riuscita”. Il presidente, già prima dell’incontro convocato dal sindaco, aveva comunque sottolineato che un possibile appoggio ad un eventuale Greco bis lo darà solo se ci sarà un supporto dei partiti.